روحاني: إيران لا تمتلك عقيدة توسعية تجاه مكونات القوة الدفاعية والعسكرية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن بلاده توظف قدرات مراكز العلوم والتكنولوجيا لخدمة البلاد وليس لغايات عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن الرئيس روحاني قوله في تصريح خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية: إن إيران لا تمتلك عقيدة توسعية تجاه مكونات القوة الدفاعية والعسكرية لافتاً إلى أن الهدف من صياغة الوثيقة الشاملة في المجال الدفاعي هو توظيف القدرات الموجودة في مراكز العلوم والتكنولوجيا في البلاد.

وشدد روحاني على تبادل الأدوار والخدمات بين المراكز العلمية والمدنية وحتى الخاصة في تلبية احتياجات القوات المسلحة إضافة إلى الخدمات التي قدمها القطاع العسكري للقطاع المدني بما في ذلك الاقتصاد والصناعة واصفاً الأمر بالتجربة القيمة.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه في الظروف التي تسعى فيها بعض الدول والقوى للهيمنة على العالم وتوسيع عنصر القوة العسكرية والتسليحية ودخلت بهذا الدافع في المنافسة على السيادة وسباق التسلح مع بعضها البعض فإن إيران ومن منطلق معتقداتها، لا ولن تفكر في مثل هذا الهدف.

«سانا»