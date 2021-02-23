النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 70 شخصاً

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 70 شخصاً بينهم عسكريون بذريعة ارتباطهم بمنظمة “الداعية” فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء الانقلاب الذي وقع عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها اليوم: إن السلطات المحلية في كل من غازي عنتاب وأضنة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 70 شخصاً بينهم معلمون وأطباء ومحامون وضباط شرطة وصف ضباط وتم اعتقال 63 منهم حتى الآن فيما لا يزال البحث جارياً عن الباقين.

وجاءت اعتقالات أضنة على خلفية قرارات صادرة بحق 13 من صف الضباط بذريعة استخدامهم تطبيق بايلوك والذي تزعم سلطات النظام الركي أن مخططي انقلاب عام 2016 قاموا باستخدامه.

“سانا”