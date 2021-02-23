الاحتلال الأمريكي يدعم قواعده اللاشرعية في الرميلان بريف الحسكة

لدعم قواعدها غير الشرعية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم مدرعات عسكرية ومواد لوجستية إلى الرميلان بريف الحسكة قادمة من شمال العراق.

وذكرت مراسلة «سانا» نقلاً عن مصادر محلية من قرية السويدية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة أن “رتلا من 40 ناقلة وشاحنة دخل الساعة 12 ظهر اليوم من شمال العراق وعلى متنها 20 مدرعة عسكرية ومعدات ومواد لوجستية وتوجهت إلى قاعدتها غير الشرعية في الرميلان”.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي يوم الجمعة الفائت 25 آلية بينها سيارات عسكرية قادمة من أحد مراكزه في منطقة اللايف ستون غرب مدينة الحسكة عبر الطريق الدولي إلى قاعدتها غير الشرعية بمطار خراب الجير في منطقة المالكية.

وفي سياق مخططها في المنطقة تستمر واشنطن بدعم التنظيمات المسلحة التي تنفذ أجنداتها التقسيمية وسرقة نفط وخيرات الجزيرة السورية وفي سبيل ذلك تعمد قواتها المحتلة إلى تعزيز قواعدها في المناطق التي تحتلها بالأسلحة والعتاد والمواد اللوجستية وتزيد من عددها مثل إنشاء مطار عسكري في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وقاعدة جديدة في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.