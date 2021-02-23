إعفاء مدير مدرسة باللاذقية بعد تعرض تلميذ للضرب المبرح من زملائه

تعرض الطفل محمد خير حمزة من مدرسة الشهيد جعفر ناصيف للتعليم الأساسي في مدينة اللاذقية لاعتداء من قبل زملائه خلال فترة الاستراحة بين الحصص الدرسية تم نقله على إثرها إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني حيث خضع لعمل جراحي إسعافي لاستئصال الطحال الذي تأذى بشكل كبير.

مدير التربية عمران أبو خليل أكد في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تتم متابعة علاج التلميذ حمزة من طلاب الصف الخامس من قبل المديرية، مبيناً أنه بعد التدقيق بالحادثة تم إعفاء مدير المدرسة من مهمته.

وأوضح أبو خليل أنه تم توجيه عقوبات الإنذار المسجل للموجه التربوي المشرف في المدرسة وللمناوبين في ساحة المدرسة أثناء الاستراحة، لافتاً إلى أنه تم توفير الرعاية اللازمة وتأمين العلاج والدواء اللازم للتلميذ وتقديم المساعدة الطبية اللازمة حتى تجاوز مرحلة الخطر.

بدورها الدكتورة سهام مخول مدير المشفى الوطني باللاذقية ذكرت أن الطفل أدخل إلى قسم الإسعاف أمس وبعد معاينته تم إجراء عمل جراحي لاستئصال الطحال الذي تعرض لأذية ونزيف ناجمين عن الإصابة التي استوجبت التدخل الجراحي.

الطبيب المعالج الدكتور همام جعبري أكد أن حالة الطفل مستقرة بعد تجاوزه مرحلة الخطر وسيبقى تحت المراقبة الطبية.