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أكثر من 200 قتيل ومفقود جراء الفيضانات في الهند

لقي 70 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية في الهند.
ونقلت قناة «العالم» الإخبارية عن حكومة ولاية «أوتارانتشال» الهندية قولها: أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين لا زالت مستمرة، مبينة وقوع انهيار جليدي في منطقة «تشامولي»، مما تسبب في غمر عدد من الطرق والجسور بالمياه وأجبر السلطات على إجلاء سكان القرى المجاورة.
وأضافت أن قوات الجيش أرسلت فرق غوص ودعم للولاية الشمالية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين البالغ عددهم حتى الآن 134 شخصًا.

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