ظريف: اوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقف إيران للتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وذلك وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإيراني، لافتا في الوقت ذاته الى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات.

ونقلت وكالة «فارس» عن ظريف قوله في تصريح صحفي ادلى به اليوم على هامش المؤتمر الدولي للمطالب القانونية والدولية للدفاع المقدس: «لقد أعلنا رسمياً للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 15 شباط أنه سيتم تنفيذ قانون مجلس الشورى في هذا الصدد بدءاً من صباح يوم 23 شباط وبناءً عليه فقد تم البدء بتنفيذ هذا القانون صباح اليوم الثلاثاء».

وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران قال الوزير الإيراني: «لقد زار غروسي إيران للاتفاق على ترتيبات بهذا الصدد وقد توصلنا الى اتفاق يتضمن ان نحتفظ بأشرطة تسجيل الأنشطة النووية التي كانت تقدم للوكالة الذرية يومياً او أسبوعياً وليس بصورة مباشرة، ولا توضع تحت تصرف الوكالة».

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أصدرت مساء الاحد بيانا في التعليق على البيان المشترك الصادر بين إيران والوكالة الذرية في ختام زيارة غروسي الى طهران اكدت فيه أن «هذه الأشرطة يتم الاحتفاظ بها لفترة 3 أشهر وفيما لو تم الغاء الحظر خلال هذه الفترة ستقوم إيران بتقديمها للوكالة ودون ذلك ستمحى الى الابد».

وتابع ظريف «بطبيعة الحال فإن تنفيذ البروتوكول الإضافي سيستمر». موضحاً أن «اتفاق الضمانات هو التزام إيران وان القرار الاخير للمجلس لا يسمح لنا بتعاون يتجاوز اتفاق الضمانات وهذا الامر يعني استمرار التعاون مع الوكالة».

وختم ظريف بالقول: ان «الأوروبيين لم ينفذوا التزاماتهم في الاتفاق النووي وان اميركا وأوروبا هما المخطئتان».