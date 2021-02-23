الحرارة إلى ارتفاع

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الجنوبية وتحذير من حدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لتثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: