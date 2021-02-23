سلوتسكي: العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا لن تمر من دون رد

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس «الدوما» الروسي ليونيد سلوتسكي أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤدي بالعلاقات بين الجانبين إلى طريق مسدود، وسيتم الرد عليها.

ونقلت وكالة «تاس»عن سلوتسكي قوله في تصريحات للصحفيين: العقوبات الأوروبية الجديدة بحجة قضية الكسي نافالني تمثل خطوة جديدة باتجاه المزيد من تدهور العلاقات وهي لن تمر من دون رد من جانبنا، مضيفاً: إن «بروكسل تتبع بشكل متواصل نهجاً يقود إلى تراجع الحوار المتبادل مع روسيا مستخدمة أعذاراً ومبررات استفزازية ومتفقاً عليها، وهذا الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعل أي تطبيع للعلاقات أمراً سهلاً».

وأشار سلوتسكي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بنهجها هذا «تدفع بالشراكة مع موسكو إلى طريق مسدود .. والمخرج من ذلك يكون فقط عبر الابتعاد عن السياسة الرامية لاحتواء روسيا».

وأعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع أمس على توسيع العقوبات ضد روسيا بحجة قضية «نافالني»، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة محبطة وتعد «تدخلاً في الشؤون الداخلية لروسيا».

«سانا»