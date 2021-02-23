بوتين: فخورون بقدرات جيشنا على التصدي لكل التحديات الكبرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم الحديث يتطلب اليقظة الدائمة والجهوزية لمواجهة أصعب التحديات وللتحرك والتصرف بكفاءة وحسم وفاعلية.

وأشار بوتين في كلمة له اليوم بمناسبة يوم «حماة الوطن» نقلتها وكالة «تاس» عن قناة «روسيا24» التلفزيونية إلى جاهزية الجيش والبحرية الروسية وقدرتهما على التصدي لجميع التحديات الضخمة التي قد تواجه البلاد، قائلاً: إن جيشنا وبحريتنا يعرفان تماماً كيف يقومان بهذه المهمة، ونحن فخورون بقدراتهم القتالية والتدريبية و امتلاكهم المعرفة الكاملة لأحدث الأسلحة.

وبيّن الرئيس الروسي أن أحد الأدلة على السلطة المتنامية للقوات المسلحة الروسية هو ازدياد اهتمام الشريحة الشبابية بالانضمام للخدمة العسكرية، موجهاً التهنئة للقوات الروسية بكل أسلحتها في عيدها.

ويعد هذا العيد الذي يصاف 23 شباط من كل عام، مناسبة لإحياء ذكرى الجنود الروس الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعاً عن البلاد، ورمزاً للشجاعة والإخلاص للوطن.