الصحة: 51 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 86 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15230 شفيت منها 9307 وتوفيت 1001حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 22 شباط 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

20 في اللاذقية

12 في دمشق

7 في ريف دمشق

4 في طرطوس

4 في حمص

4 في حلب

الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

15 في اللاذقية

10 في حمص

8 في طرطوس

7 في ريف دمشق

5 في السويداء

5 في حماة

5 في درعا

الوفاة:

1 في دمشق

1 في حلب

1 في طرطوس