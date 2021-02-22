بريطانيا تعلن عن خطة رفع قيود الإغلاق العام

أعلنت بريطانيا أنها سترفع قيود الإغلاق العام المفروضة في البلاد في إطار إجراءات التصدي لتفشي فيروس كورونا مشيرة إلى أنه سيتم رفع هذه القيود ولكن بحذر لأنه لا يمكن الإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.

وخلال عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة الخروج من الإغلاق العام أمام برلمان بلاده قال: إنه لا يوجد طريقة موثوقة لبريطانيا أو للعالم للتخلص من جائحة كورونا ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى، مضيفاً: أن قيود الإغلاق العام تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا الجسدية والعقلية وفرص حياة أطفالنا.

وتابع جونسون كلمته بالقول: إنه على الرغم من أن خريطة الطريق هذه لا رجعة فيها إلا أن علينا توخي الحذر خلال تطبيقها.

وفي هذا السياق قالت الحكومة البريطانية اليوم أنه سيكون هناك خمسة أسابيع على الأقل بين كل خطوة وأخرى لتخفيف إجراءات الإغلاق.

وكان جونسون أعلن أمس أن جميع البالغين في بريطانيا سيتم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بحلول نهاية شهر تموز المقبل وأن أكثر من 17 مليون شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا منذ أن بدأت السلطات حملة التطعيم في شهر كانون الأول الماضي لافتاً إلى أن الهدف يكمن في حماية الناس المعرضين لخطر الإصابة بشكل عاجل إضافة إلى تخفيف قيود الاغلاق المفروضة للحد من الانتشار الواسع للفيروس في البلاد.

«سانا»