بمشاركة 67 شركة محلية وعربية.. افتتاح ملتقى (سيرفكس)

باسم المحمد

أكد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق خلال افتتاح فعاليات ملتقى رجال وسيدات الأعمال (معرض سيرفكس) اليوم في دورته السادسة لخدمات الشركات على أهمية الملتقى الذي يشكل نقطة بداية للتعاون بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين وفتح الطريق لتعاون مثمر وواسع في المجالات الصناعية والتجارية كلها وتنشيط حركة التصدير إلى العراق، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مع العراق الشقيق تشهد تطوراً جيداً وأن السوقين في البلدين تكمل بعضهما البعض ، لافتاً إلى أن العوائق بين البلدين يجري العمل على الحد منها من تسهيل عمليات النقل واستيراد البضائع وإيجاد طرق سريعة للتعاون لاختصار الوقت والزمن، لاسيما بعد قرار فتح المعابر من قبل الجانب العراقي الذي سيكون له أثراً كبيراً في زيادة العلاقات التجارية وزيادة انسياب البضائع السورية إلى العراق وأن النتائج سنلمسها قريباً جداً.

من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق زهيري على أهمية مشاركة رجال الأعمال العراقيين في هذا الملتقى خاصة أن هناك وفداً عراقياً كبيراً من الصناعيين والتجار وأصحاب معامل جاؤوا لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى وجود مجالات كثيرة للتعاون الصناعي والتجاري و أن السوق العراقية سوق كبيرة ولدينا الرغبة في دخول المنتجات السورية إلى العراق ، مبيناً أن زيارتهم إلى سورية ستشمل جولة على المعامل والمنشآت الصناعية السورية للإطلاع على أحدث المنتجات السورية.

أما خلف مشهداني مدير مجموعة مشهداني للمعارض والمؤتمرات والجهة المنظمة للمعرض والملتقى فقد أكد أن هذا الملتقى هو ملتقى خدمي يضم كل الشركات الخدمية، حيث تم اعتماد أسلوب جديد هذا العام فيما يخص الملتقيات والمؤتمرات والمعارض وذلك من خلال الاعتماد الأساسي على الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال والمشاركين في المعرض، و أن الملتقى ليس مجرد مؤتمر خطابي و معرض وإنما هو ملتقى لسيدات ورجال الأعمال مع الشركات الخدمية التي تقدم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمرون ورجال الأعمال للبدء بمشاريع معينة أو تطوير عمل معين، مبيناً وجود مشاركات محلية وعربية من العراق وإيران والأردن ومصر إضافةً لوفود زائرة من هذه البلدان، و كان الوفد الأكبر من العراق الباحثين عن فرص استثمارية في سورية.. منوهاً إلى أنه سيتم حضور رئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية غداً على رأس وفد مؤلف من عدد من رجال الأعمال ورؤساء غرف التجارة الأردنية وأنه سيتم انعقاد العديد من اللقاءات بين غرف التجارة السورية والعراقية والأردنية لتفعيل التعاون الفعلي بين هذه الدول.

ويشارك في الملتقى 67 شركة محلية وعربية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارية وخدمات مالية وقانونية وشركات مقاولات وصناعيين.

ت: صالح علوان