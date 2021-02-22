ضبط مستودع للإتجار بالدقيق التمويني في ريف دمشق

سامي عيسى

ضبط عناصر حماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً في معضمية القلمون يحتوي 90 كيس دقيق تمويني و 78 كيساً منخولاً على المنخل الكهربائي و معبأة ضمن ماركات متعددة ومعروفة في الأسواق حيث يتم بيعها على أنها دقيق أبيض زيرو وذلك للاستفادة من فارق السعر بين الدقيق التمويني والأبيض .

وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجزت الكمية المخالفة , كما تمت مصادرة منخل كهربائي وقبان ودرازة وأغلق المستودع بالشمع الأحمر وإحالة المخالف إلى القضاء بجرم الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة..

وأكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق متابعة دورياتها ومراقبة الأفران ومادة الدقيق بدءاً من خروجها من المطاحن حتى وصولها إلى المستهلك كرغيف خبز..