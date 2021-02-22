تعميمان “للداخلية” بشأن تجديد رخص السلاح وإجازات السوق للمواطنين داخل وخارج سورية

سمحت وزارة الداخلية بقبول طلبات تجديد تراخيص الأسلحة العائدة للمواطنين السوريين الموجودين داخل وخارج سورية شخصياً أو بواسطة أحد ذويهم “الأصول أو الفروع أو الأخوة والأخوات أو الزوج أو الزوجة” أو وكلائهم بموجب وكالة مصدقة أصولاً لغاية 1-6-2021.

وجاء في تعميم أصدرته الوزارة وتلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يتم قبول وثائق الفحوص الطبية اللازمة لتجديد التراخيص الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بعد تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.

كما أصدرت الوزارة تعميماً حول الإجراءات المتعلقة بتجديد إجازات السوق للمواطنين الموجودين خارج سورية.

وسمحت الوزارة بقبول وثائق الفحوص الطبية اللازمة لتجديد الإجازة الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بعد تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين.

ووفق التعميم يتم تقديم الوثائق المطلوبة إلى قسم إجازات السوق في فرع المرور عن طريق أحد ذوي صاحب العلاقة “الأصول أو الفروع أو الأخوة والأخوات أو الزوج أو الزوجة” أو وكيله القانوني أو بإرسالها عن طريق البعثات الدبلوماسية في الخارج بدلاً من بريد السجل إلى إدارة المرور لإنجاز المعاملات بأسرع وقت.

وأوضحت الوزارة أن التعميمين جاءا حرصاً منها على تيسير معاملات المواطنين ونظراً لما ترتب على انتشار فيروس كورونا من إجراءات تضمنت حظر التجوال والتنقل عبر الحدود وإغلاق المطارات في معظم دول العالم الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المواطنين السوريين العالقين في الخارج على متابعة إجراءات تجديد رخص السلاح وإجازات السوق الممنوحة لهم.