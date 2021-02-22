بدء تركيب ٥ آلاف عداد كهرباء في حماة

حماة - مختار سلهب

بدأت شركة كهرباء حماة أمس توزيع وتركيب ٥ آلاف عداد إلكتروني جديد للمشتركين الجدد في محافظة حماة.

وأكد المدير العام للشركة المهندس أحمد اليوسف أن الحاجة الفعلية تتطلب تزويد الشركة بأكثر من ١٨ ألف عداد لتلبية حاجة المسجلين حسب الجداول، وهناك نقص في الأكبال الكهربائية, حيث إن المتوفر منها لا يغطي أكثر من نسبة ١٥٪ فقط وهذه الكمية يتم فيها تقديم الأولوية لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

وأشار اليوسف إلى أن ورشات الصيانة تعمل على مدار الساعة لتزويد المشتركين وفق الأولوية بالتسجيل وتركيب العدادات وإجراء الصيانة الدورية للشبكات وخاصة مع التحسن الجزئي للكميات الكهربائية التي تخصص بها المحافظة.