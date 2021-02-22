تشرين إلى الصدارة.. والفتوة يحقق فوزه الأول من بوابة الجيش في الدوري الكروي

إبراهيم النمر

تصدر نادي تشرين لائحة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم في جولته السابعة عشرة بعد فوزه اليوم على الحرية بثلاثية مقابل هدف تناوب على تسجيلها محمد مالطة ومحمد مرمور و ماهر دعبول بينما جاء هدف الحرية من نيران صديقة من مدافع تشرين خالد كرتلي .

وفي ملعب الجلاء حقق الفتوة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الجيش بهدف اياد عويد، وشهد اللقاء طرد حسام بوادقجي من الجيش ومازن عمارة من الفتوة وسنحت للجيش فرصة إدراك التعادل من جزاء قصي حبيب تصدى لها يزن عرابي حارس الفتوة ببراعة.

وقلب الوحدة تأخره بهدف إلى فوز ثمين على جبلة بهدفين سجلهما أسامة أومري وحميد ميدو, وكان جبلة افتتح التسجيل عبر محمود البحر من جزاء, وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء بوجه عيسى الأشقر حارس جبلة .

وبدوره الشرطة خسر أمام الوثبة بهدف لثلاثة, سجل الشرطة أولاً عبر هادي ملط وللوثبة رامي عامر وباهوز محمد.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف على لقاء حطين والكرامة سجل حارث النايف للكرامة في د35 ولحطين حسين جويد .

وبهدفين لهدفين انتهى لقاء الساحل والحرجلة, سجل لأصحاب الأرض علي سعيد ومؤنس أبو عمشة، وللحرجلة ياسين سامية ومحمد عباس وأكمل الحرجلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد حمو .

وبهذا أصبح تشرين في الصدارة بـ37 نقطة والجيش 35 وحطين 34 والكرامة 33 والوحدة 32 والطليعة 27 والوثبة 22 والإتحاد 20 نقطة وجبلة 19 والشرطة 18 نقطة والحرجلة 14 والساحل 9 والحرية والفتوة 8 نقاط.

ويلتقي في الجولة القادمة يوم السبت الجيش مع حطين والإتحاد مع الوثبة والكرامة مع الطليعة وتشرين مع الوحدة وجبلة مع الساحل والحرجلة مع الفتوة وتختتم الأحد القادم بلقاء الشرطة والحرية.