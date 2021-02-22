سورية تشارك في معرض «مينسك » الدولي للكتاب

شاركت سورية ممثلة بسفارتها في العاصمة البيلاروسية مينسك في الدورة الـ 28 لمعرض «مينسك» الدولي للكتاب تحت شعار (الكتب توحد الشعوب والدول) إلى جانب 281 عارضاً من 20 دولة بينهم عدد من السفارات.

وذكرت «سانا» أن جناح السفارة السورية في المعرض تضمن مجموعة من الكتب والمنشورات والبروشورات الثقافية والسياحية المتوافرة لديها باللغتين العربية والروسية بمشاركة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيلاروس.

وزار الجناح السوري في المعرض الذي نظم في الفترة من الـ 18 إلى الـ21 من شباط الجاري وزير الإعلام البيلاروسي لوتسك ايغور فلاديميروفتش ووزير التعليم كاربينكو إيغور فاسيلفيتش اللذان بحثا مع السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتم الاتفاق على استمرار التواصل واللقاءات في الفترة المقبلة لتحقيق ذلك، كما أعرب الوزيران عن شكرهما على مشاركة السفارة السورية الدائمة في المعرض.

وزار الجناح أيضاً عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة في المعرض إلى جانب عدد كبير من المواطنين البيلاروس.

كما زار المعرض عدد من كبار المسؤولين البيلاروس بينهم رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو ووزير الخارجية فلاديمير ماكي وغيرهم وعقد على هامش المعرض عدد من الندوات والحلقات واللقاءات الثقافية والأدبية بين الزوار والمشاركين ورجال الأدب والثقافة.