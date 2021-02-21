استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في عقربا بريف درعا

استشهد شاب بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية عقربا بريف درعا الشمالي.

وذكر مراسل «سانا» أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر عصر اليوم في محيط قرية عقربا بريف درعا الشمالي ما أدى إلى استشهاد شاب تصادف وجوده في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب من أهالي قرية كفر ناسج وكان يقوم برعي ماشيته في سهول قرية عقربا.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى تفخيخ المنازل والبنى التحتية وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية لدب الذعر في نفوس الأهالي بهدف منعهم من العودة إلى أراضيهم.