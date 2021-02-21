لوحة بازلتية عمرها 11 ألف سنة تظهر بداية الإحصاء عند الإنسان السوري القديم

تطل من قسم آثار سورية في عصور ما قبل التاريخ بالمتحف الوطني في دمشق لوحة مصقولة السطح صغيرة الحجم من الحجر الأسود “البازلت” تعود إلى العصر الحجري الحديث.

وقالت وكالة “سانا”: إن اللوحة التي عثر عليها في موقع الجرف الأحمر على نهر الفرات في محافظة حلب وقدر الآثاريون عمرها بين 9200 و8800 قبل الميلاد تحتوي نقشاً على الوجه الأمامي لطائر بوم يمسك بأرجله حشرة ونقشاً على الوجه الخلفي عليه رسوم لرؤوس ثيران وهي أهم اللوحات التي تؤكد وفقاً لعلماء الآثار بداية العد أو الإحصاء عند الإنسان السوري القديم.

ويعتبر موقع الجرف الأحمر الذي اكتشفه سنة 1980 عالم الآثار الأمريكي توم ماكليلان قبل أن تعود إليه بعثة سورية فرنسية مشتركة ترأسها من الجانب السوري الباحث الدكتور بسام جاموس أحد الأدلة الناصعة على أن سورية إحدى المناطق القليلة في العالم التي شهدت بواكير ما يسمى الثورة النيوليثية وظهور القرى الزراعية.