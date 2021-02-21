الوز لـ«تشرين»: نتائجنا في بطولة «فزاع الدولية» تؤكد جاهزيتنا لاستحقاقات قادمة

حاتم شحادة

ذهبية وأربع فضيات وبرونزية واحدة هي حصيلة منتخب الرياضات الخاصة الذي شارك مؤخراً في بطولة “فزاع” الدولية التي أقيمت في الإمارات، وهي المرحلة التأهيلية الأخيرة لبارالمبيك طوكيو.

عن هذه المشاركة قال رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز في تصريح لـ«تشرين»: إنها المشاركة الأولى خارجياً بعد انقطاع عام كامل عن البطولات الدولية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الوز: إن لاعبينا واصلوا تدريباتهم خلال العام المنصرم بمعسكر داخلي في مدينة تشرين الرياضية، وأتت هذه النتائج لتؤكد جهوزية لاعبينا بعدما نجحوا بتحطيم العديد من الأرقام القياسية على المستويين الشخصي والعربي.

وأوضح أن اللاعبين محمد خالد محمد وعلاء عبد السلام وشادي أسعد تجاوزوا الأرقام التأهيلية لبارالمبيك طوكيو، لكن التصنيف العالمي للاعبين المؤهلين لا يتم تحديده حتى آخر بطولة تأهيلية.

وعن المرحلة القادمة أشار رئيس الاتحاد إلى أن المنتخب يستعد حالياً لبطولة تونس الدولية المقررة في شهر آذار المقبل، وسيعقبها معسكر خارجي نسعى لأن يكون في دولة ذات أجواء مشابهة لأجواء اليابان.

يشار إلى أن نتائج لاعبينا أسفرت عن فوز عبد الحكيم البكر بذهبية رمي الكرة الحديدية في منافسات (F56) وسجل رقماً سورياً جديداً وقدره 9.12 والرقم السابق 8.59، بعد أن حقق فضية رمي القرص وسجل رقماً شخصياً جديداً وقدره (33.35)، كما أحرز محمد خالد محمد فضيتين برمي الكرة الحديدية بمسافة 13.91، ورمي الرمح بمسافة 43.69 وذلك لتصنيف (F57).

بينما أحرز علاء عبد السلام فضية رمي الكرة الحديدية وحقق رقماً وقدره 7.52 وذلك لتصنيف (F53)، أما علي أسعد فقد أحرز برونزية رمي الكرة الحديدية محطماً رقمه السابق بفارق 51 سم، محققاً رقماً سورياً جديداً وقدره 12.24 لتصنيف (F11) مكفوفين.