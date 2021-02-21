دوري سلة الرجال والسيدات لمرحلة الإياب بموعد جديد

معين الكفيري

قرر اتحاد كرة السلة المؤقت اعتماد تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي موعداً جديداً لانطلاقة مرحلة الإياب من عمر الدوري لفئة الرجال، كما حدد يوم الخامس من آذار القادم انطلاق دوري فئة السيدات ويأتي هذا القرار بعد تأجيل النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية لمجموعة منتخبنا الوطني التي كانت مقررة إقامتها في الدوحة وتوقف تحضيرات المنتخب لحين تحديد موعد جديد لانطلاق مباريات النافذة.

وفي هذا الإطار تتحضر أندية الدرجة الأولى لخوض منافسات إياب دوري كرة السلة لفئتي الرجال والسيدات، وتتنافس في بطولة دوري الرجال فرق الجيش والوحدة والثورة والكرامة والوثبة والطليعة والنواعير والاتحاد والجلاء والحرية واليرموك والعروبة.

وكان فريق الكرامة تصدر مرحلة الذهاب لفئة الرجال برصيد ٢٢ نقطة، يليه الجيش والاتحاد برصيد ٢٠ نقطة لكل منهما مع فارق التسجيل للأول ثم الجلاء والوحدة بـ ١٨ نقطة لكل فريق، ثم الطليعة بـ١٧ نقطة، فالنواعير والوثبة والحرية بـ ١٥نقطة لكل فريق، فالثورة بـ ١٤نقطة، ثم اليرموك بـ ١٢نقطة، ويأتي العروبة أخيراً بـ ١١نقطة.

وفي مباريات الأسبوع الأول « الثاني عشر» من إياب دوري الرجال يلتقي الخميس القادم الثورة مع الكرامة في صالة الفيحاء الرياضية في دمشق والوثبة مع الاتحاد في حمص وتستكمل المباريات يوم الجمعة، حيث يحلّ الجلاء ضيفاً على النواعير في حماة والوحدة يستضيف اليرموك في دمشق، وتختتم مباريات الأسبوع حين يلتقي الحرية مع الجيش في حلب والعروبة مع الطليعة أيضاً في حلب.

بينما يشارك بدوري السيدات فرق الوحدة والثورة وقاسيون والأشرفية والجلاء والحرية والساحل وتشرين والاتحاد والعروبة.

نظام البطولة

ينص نظام الدوري الذي أعلنه الاتحاد المؤقت للعبة أن تلعب الفرق في الدور الأول ضمن الفئتين ذهاباً وإياباً ويهبط في نهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية مباشرة وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي حيث يلتقي فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز في مباراتين من أصل ثلاث مباريات ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تلعب للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات مقررة أيضاً.

يذكر أنه في ختام مرحلة الذهاب تساوى قاسيون والجلاء والثورة بالرصيد ذاته من مجموع النقاط وقدره ١٧نقطة لكل فريق في المراكز الثلاثة الأولى، فالوحدة بـ ١٣نقطة ثم العروبة والاتحاد والساحل بـ١٢نقطة لكل فريق فالحرية والأشرفية بنقطة واحدة لكل فريق.