ضبط سيارة فيها كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش بريف حمص قادمة من الأراضي اللبنانية

ضبطت الجهات المختصة في حمص كميات كبيرة من المخدرات مخبأة في سيارة خاصة أثناء محاولة إدخالها عبر الحدود من الأراضي اللبنانية إلى سورية.

وبين مصدر في الجهات المختصة لمراسل «سانا»بحمص أنه «من خلال المتابعة الدقيقة أوقفت دورياتنا سيارة خاصة مشتبه فيها قادمة من لبنان بالقرب من الحدود السورية اللبنانية وعند تفتشيها عثر داخلها على مخابئ سرية فيها كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون».

وبين المصدر أنه تم حجز المضبوطات والسيارة وإلقاء القبض على السائق لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاء ما اقترفه من جرم يطول صحة المجتمع وأبنائه.