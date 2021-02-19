أمطار في عدد من المحافظات أغزرها 33 مم في نبع الصخر بالقنيطرة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

ونقلت «سانا»عن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعاتها في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية وثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 م.

وتضعف الفعالية الجوية ليلاً ويميل الجو للاستقرار ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل الأمطار فوق منطقة الجزيرة وتستمر الأجواء شديدة البرودة في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

إلى ذلك شهد عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 33 مم في نبع الصخر بالقنيطرة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في محافظتي دمشق وريفها.. “في جديدة الشيباني 16 مم وميسلون 6 مم والتل 5 مم وقاسيون 3 مم وسرغايا ومساكن برزة ودوار المطار 2 مم”.

وفي محافظة السويداء سجلت الهطولات في..”صلخد 11 مم وعين العرب 7 مم والسويداء 6 مم وشهبا 5 مم” وفي محافظة درعا..”المسيفرة وبصرى 14 مم والشيخ مسكين 6 مم ونوى وتل شهاب 5 مم وازرع 4 مم ودرعا والصنمين 3 مم”.

وفي محافظة القنيطرة وصلت إلى..”33 مم في نبع الصخر و9 مم في حضر”.

كما بلغت كمية الأمطار الهاطلة في محافظة حمص..”العريضة 26 مم والناصرة 14 مم وقلعة الحصن 12 مم ومرمريتا 10 مم وتلكلخ 3 مم وتلدرا 1 مم” بينما سجلت في محافظة طرطوس..”في القدموس 9 مم والصفصافة 8 مم ومشتى الحلو 4 مم وصافيتا وطرطوس 3 مم والدريكيش 1 مم”.

وفي محافظة اللاذقية..”المزيرعة والقطيلبية ومطار الباسل 2 مم”.

وفي محافظة الحسكة وصلت الهطولات إلى..”5 مم في تل تمر و3 مم في القحطانية والهول و2 مم في أبو قصايب وتل حميس والحسكة وتل بيدر و1 مم في تل براك والقامشلي واليعربية وهيمو وعامودا”.