ظريف: إجراءاتنا التعويضية رد على انتهاكات واشنطن و«الترويكا» للاتفاق النووي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إجراءات بلاده التعويضية بشأن اليورانيوم المخصب تأتي ردا على انتهاكات واشنطن والترويكا الأوروبية للاتفاق النووي.

وكتب ظريف في تغريدة له على «تويتر» أمس واوردتها «سانا»: ينبغي على الترويكا الأوروبية «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» تنفيذ التزاماتهم وان يطلبوا إنهاء ارث الإرهاب الاقتصادي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أكد مؤخرا أن استئناف عملية التخصيب بنسبة 20 بالمئة قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الضمانات وكذلك بموجب الاتفاق النووي كما لا يعنى موت الاتفاق مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.