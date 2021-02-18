المؤسسة العامة للإسكان: الموعد المحدد لتسليم الأبنية إلى حين تجهيزها!

نور قاسم

بيّنت مديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان ماوية رنجوس لـ”تشرين” أن المشاريع السكنية التي خُصصت عام ٢٠٢٠ هي /٣٨٨٠/ مسكناً موزعة على المحافظات في كل من ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس والسويداء، ولجميع المشاريع شبابي، عمالي، الادخار السكني، السكن البديل لشاغلي المخالفات.

وعن التخصيص المقرر لعام ٢٠٢١ أكدت أنها لم تُقَر بعد والعمل جارِ على إقرار الخطة الحالية من قِبل المجلس.

وأما بالنسبة للموعد المحدد لتسليم المنازل في هذا العام أوضحت رنجوس أنه إلى حين تجهيز الأبنية بشكل كامل ولا يمكن الإعلان عن ذلك من الآن، أو إعطاء معلومات دقيقة حول ما سيتم تسليمه أو تحديد الموعد نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار، واكتفت بالإجابة بأنه عندما تجهَّز الأبنية سوف يُعلن عن التسليم!، مرجحة إمكانية التسليم للمكتمل منها في فصل الصيف دون تأكيد ذلك !.

وعن آلية التخصيص لفتت إلى أن الإعلان عنه يكون قبل ١٥ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للبدء فيه، ويتضمن الإعلان عن مواعيد جلسات التخصيص وأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم وفق تسلسل أفضليتهم والتاريخ المحدد لكلٍّ منهم وجداول القيم التخمينية للعمارات ومخططات توضح مواقع تلك العمارات وتوزّعها ضمن المشروع حتى يتمكن المواطن من زيارة المشروع قبل جلسة التخصيص، وذلك وفق الجداول الاسمية على أساس الرقم التسلسلي والأفضلية لمن التزم بتسديد الأقساط الشهرية المتوجبة خلال المدة المحددة، ويُحدد ذلك من قِبل لجنة محددة لهذه الغاية لتقدِّم كامل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالموقع والشقق من حيث الإطلالة والاتجاه والموقع وأي معلومات أُخرى، مشيرة إلى أهمية حضور المكتتب بشكل شخصي في الموعد المحدد أمام لجنة التخصيص مصطحباً معه دفتر الاكتتاب وبطاقته الشخصية وعقد التنازل في حال وجوده أو أن يحضر نيابةً عنه وكيله القانوني بموجب وكالة مصدقة أصولاً، وفي حال عدم حضور المكتتب أو حضور وكيله القانوني فالإجراء يكون بأنه في حال وجود توزيع لاحق ضمن المرحلة الواحدة تقوم اللجنة بتخصيصه ويُدرَج اسمه ضمن قوائم التخصيص في التوزيع اللاحق وحسب تسلسل أفضليته، وأما عند عدم وجود توزيع لاحق ضمن المرحلة الواحدة تقوم اللجنة بتخصيصه وحسب تسلسل أفضليته باختيار مسكن من المساكن المتاحة التي لم يخترها أحد من المكتتبين قبله.