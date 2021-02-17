النظام التركي يعتقل 30 شخصاً بتهمة ارتباطهم بغولن

أعلنت سلطات النظام التركي اعتقال ثلاثين شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن الادعاء العام في اسطنبول أصدر في نطاق تحقيقات مذكرة اعتقال بحق 31 مشتبهاً باعتبارهم ينتمون إلى حركة غولن وتم إلقاء القبض على 30 منهم في عمليات متزامنة شملت 29 عنواناً في مناطق مختلفة.

وأضافت المصادر إنه تمت خلال العملية مصادرة مبالغ مالية تضمنت 17515 يورو ونحو سبعة آلاف ليرة تركية.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 أطلقت سلطات النظام التركي خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب حملة اعتقالات شملت كل القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة وعزل أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً آخرين في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

“سانا”