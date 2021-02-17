إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين

أصيب مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم في حي المحمودية بمدينة عفرين ما أدى إلى إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها فرضوا طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار ولم يتم التأكد فيما إذا أسفر الانفجار عن قتلى أو مصابين في صفوف الإرهابيين.

وتشهد مدينة عفرين والمناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي حالة من الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين هذه المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها.