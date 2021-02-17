كاتب تشيكي: الإجراءات الاقتصادية القسرية لن تنجح في تحقيق أهداف الغرب في سورية

أكد الكاتب التشيكي فيليب اندلير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها سورية حالياً هي نتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على الشعب السوري والتي تلقي بثقلها الأساسي عليه وعلى معيشته.

ونقلت «سانا» عن اندلير قوله في تحليل له نشره موقع «قضيتكم» الإلكتروني إن «الجيش العربي السوري حقق انتصارات لافتة في حربه على التنظيمات الإرهابية وداعميها من الدول الغربية والإقليمية، ورغم ذلك يرفض الغرب حتى الآن أن يقر بهزيمة أدواته الإرهابية ومخططاته باستهداف سورية ولذلك يعمد إلى تجويع السوريين عن طريق الإجراءات القسرية أحادية الجانب».

وشدد اندلير على أن هذه الإجراءات لن تنجح في تحقيق أهداف الغرب في سورية أو ما عجز الإرهابيون عن تحقيقه وبالتالي فإن النتيجة الوحيدة لها هي التسبب بالمعاناة والحرمان للسوريين.