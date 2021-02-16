7 سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جيريمي كامل عالم الفيروسات في مركز شريفيبورت للعلوم الصحية بجامعة ولاية لويزيانا قوله إنه من غير الواضح متى بدأت هذه السلالات بالظهور بالفعل فيما قالت عالمة الأوبئة بجامعة برن والمعدة المشاركة في الدراسة الجديدة إيما هودكروفت “سأكون مترددة جداً في إعطاء موقع أصل لأي من هذه السلالات في الوقت الحالي”.

وقال خبراء للصحيفة إن هناك حاجة إلى تجارب إضافية لتقييم ما إذا كانت هذه الطفرات تؤثر على انتقال المرض أو الإصابة به.

وخلص تحليل الخبراء إلى السلالة المتحورة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا هي أكثر قابلية للإنتقال بنسبة 35 إلى 45 بالمئة من السلالات الأخرى المنتشرة في الولايات المتحدة.