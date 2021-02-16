بطريركية موسكو ومنظمة الأخوة القتالية الروسية يقدمان كراسي متحركة لمعهد الإعاقة الحركية بدمشق

بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسفارة الروسية بدمشق قدمت بطريركية موسكو ومنظمة الأخوة القتالية الروسية اليوم عددا من الكراسي المتحركة لطلاب معهد الأمل لذوي الإعاقة الحركية بدمشق.

وفي تصريح لـ «سانا» بين الأب ارسيني ممثل بطريرك موسكو في بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أن الهدية تأتي تأكيدا على العلاقة المميزة بين الشعبين الروسي والسوري، مشيرا إلى أن الكراسي المتحركة ألمانية الصنع ويتم حاليا مناقشة احتياجات طلاب المعهد لتقديم مساعدات أخرى.

وشاركت مؤسسة بصمة شباب سورية بتقديم جهازي حاسوب للمعهد والتحضير لفعالية تسليم الكراسي وفق المديرة الإدارية للمؤسسة رانية صباغ التي أشارت إلى أن الهدف من المشاركة ادخال الفرح لقلوب هذه الشريحة من الأطفال.

من جانبه نوه مدير معهد الأمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مصعب الكنج بهذه المبادرة، موضحا أن الوزارة تقدم معينات حركية متنوعة للطلاب معرباً عن أمله في أن يتم تقديم مساعدات أخرى تشمل الأحذية الطبية الأمر الذي يسهل حركة الطلاب ويخدم احتياجاتهم.

ويضم معهد الأمل 165 طالباً من الصف الأول الأساسي وحتى الثالث الثانوي.