أول دورة على برنامج الجيوجبرا من اللاذقية

اللاذقية – سراب علي :

يخضع 23 مدرساً لمادة الرياضيات والموجهين الاختصاصيين للمادة لدورة (الجيو جبرا) الأولى من نوعها على مستوى المدارس في سورية، ويعتبر قيام تلك الدورة مبادرة من دائرة المعلوماتية في مديرية تربية اللاذقية مدتها ثمانية أيام كل يوم سبت من كل أسبوع .

وقد لاقى الإعلان عن الدورة إقبالاً من قبل مدرسي الرياضيات، كما أكد المهندس نبيل موسى رئيس دائرة المعلوماتية في مديرية التربية في اللاذقية لـ ( تشرين ) مشيراً أنه تم إرسال محتوى تدريبي على شكل حقيبة تدريبية، من إعداد أربعة مدرسين وموجهين ودائرة المعلوماتية في مديرية التربية في اللاذقية إلى الوزارة، حيث تم اعتمادها ليصار إلى الاستفادة منها في باقي المحافظات، وفيها شرح مفصل عن البرنامج مما يتألف وميزاته وكيفية رسم أشكال هندسية وكتابة المعادلات الرياضية.

وبيّن موسى أن برنامج (الجيو جبرا) هو برنامج رياضي يختص بالهندسة التفاعلية والجبر والتفاضل والتكامل وغيرها، ويعتبر البرنامج متعدد المنصات، إذ يعمل على أنظمة تشغيل windows , لينوكس و mak بالإضافة لأجهزة الموبايل فيه منصة desmos على الشبكة العنكبوتية، ترسم خطوطاً بيانية ومنحنيات ومعادلات رياضية، وتقوم أيضاً ببعض العمليات من تفاضل وتكامل وتوابع إحصائية وغيرها.

لافتاً أنه تمت الموافقة على إقامة الدورة منذ الشهر الثالث من العام الماضي عن طريق مديرية المعلوماتية في وزارة التربية، وبسبب جائحة كورونا تم تأجيل الدورة لبداية العام الحالي.

يختصر الوقت والجهد

(تشرين) زارت مدرسة الشهيد أحمد يونس داؤود حيث تقام الدورة والتقت المدربين والمتدربين فيها، الذين أكدوا أهمية هذا البرنامج في العملية التدريسية، فرأى المتدرب سامر عجيقة أن فكرة البرنامج بحد ذاتها لفتت انتباهه كمدرس، كما أنه عن طريق البرنامج يمكن لفت انتباه الطالب للمعلومة بشكل أوسع، والتأقلم مع المعلومة مباشرة بالإضافة لأهميته من الناحية البصرية للطالب، لأنه يجذب الطالب نحو المعلومة ورسم الخطوط اللبينية للتوابع.

وأضافت المتدربة سمر سليمان أنه من أفضل البرامج التي تعطي مهارات جديدة في تدريس مادة الرياضيات، معللة ذلك بأنه يمكن من خلاله رسم الرسوم البيانية، والأشكال الهندسية المرسومة بالكتاب وإظهارها للطالب كما يمكن تحريكها، وهذا يلفت انتباه الطلاب.

كما أشار المتدرب أمير إبراهيم أنه بعد أربع جلسات تدريبية فتح له البرنامج نقاطاً جديدة بالنسبة لأساليب التوضيح في التدريس، ووجد في استخدامه اختصاراً للوقت في الحل والشرح، وتوصيل الفكرة للطالب، كما أنه يعطي حلولاً سريعة، ويمكن استخدامه بسهولة على الجوال، وبفضله تكون الحصة تفاعلية، وهي الطريقة المحببة بالتدريس حالياً.

سهل الاستخدام ومتوفر مجاناً

بدوره بين شادي سمعان مدرب لبرنامج الجيو جبرا، أن البرنامج يعطي نطاقاً أوسع لشرح الرياضيات بكافة فروعها، في المرحلة ما قبل الجامعية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثانوي، مشيراً أنه يعتبر ضرورة بالنسبة للمدرس، كون المناهج المطورة في الرياضيات يعتمد شرحها على رسوم متحركة وتفاعلية، أي تتحكم بحركتها بشكل اختياري.

وهو سهل الاستخدام من قبل المدرس، وأدواته جهاز حاسب وجهاز عرض فقط، وهذا متوافر في جميع المدارس في الريف والمدينة، إضافة أن البرنامج مجاني، ويمكن للمدرس تنزيله على الحاسب والجوال بسهولة، ويوجد برنامجين منه على منصة ويندوز وماكنتوش، وعلى الموبايل يوجد أكثر من تطبيق لثنائي الأبعاد، ولرسم الخطوط البيانية وللرسم الثلاثي الأبعاد وحتى الإحصاء.

من جانبه أكد المدرب فراس شعبان أن البرنامج يواكب المناهج الحديثة لمادة الرياضيات، من حيث اتباع طريقة جديدة في شرحها، وإيصاله للطالب، مبيناً أنه يتم في هذه الدورة تغطية ثلاثة محاور ( التوابع والرسم الثنائي الأبعاد والرسم الثلاثي الأبعاد ). ولفت شعبان أنه في نهاية الدورة سيتم تقديم مشاريع من قبل المتدربين، وسيتم انتقاء المتميزين منها ليكونوا نواة تدريبية لزملائهم لاحقاً، وتالياً سيتمكن أكبر عدد من موجهي الرياضيات، ومن المدرسين التدريب على هذا البرنامج.

وأوضح المدرب سمعان أن البرنامج بدأ كرسالة ماجستير في النمسا من قبل شخص كان يهتم بإدخال التقنيات في الرياضيات، واسم البرنامج (جيو جبرا ) أول قسم منه ( جيو) أول حرفين من كلمة ( جيومتري) الهندسة و( جبرا ) أي الجبر وهو يهتم بالجبر والهندسة.