الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة ومواد لوجستية إلى قاعدته الغير شرعية في حقل العمر بدير الزور

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من الشاحنات تحمل دعما لوجستياً وأسلحة إلى قاعدتها الغير شرعية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وذلك في إطار تعزيز احتلالها.

وذكرت مصادر أهلية لـ «سانا» أن “قوات الاحتلال الامريكي أدخلت عدداً من الشاحنات تحمل أسلحة ومعدات ومواد لوجستية عبر المعابر الحدودية غير الشرعية مع العراق إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي” لتدعيم وجود قواتها المحتلة وقواعدها الغير شرعيين في منطقة الجزيرة.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي بأن «مروحيتين لقوات الاحتلال الأمريكي هبطتا في قاعدة الشدادي وأقلعتا بعد مدة قصيرة وعلى متنهما 25 جندياً أمريكياً بينهم ضابط واتجهت شرقاً إلى الحدود السورية العراقية بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة».

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقة النفط بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.