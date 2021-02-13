233 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة يرتكبه العدوان السعودي

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 233 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات محاولة تسلل قرب شارع الـ 50 و8 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والجبلية.

كما شملت خروقات قوى العدوان تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والفازة والجبلية والدريهمي و55 خرقاً بقصف مدفعي و152 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.