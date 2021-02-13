28500 جرعة من لقاح “كورونا” تصل لبنان

تسلّمت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الدفعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا بعد نقلها من بروكسل إلى بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الكمية التي وصلت تقدر بـ 28500 جرعة وسيتم نقلها إلى مستودعات وزارة الصحة ليتم توزيعها على المراكز الصحية المعتمدة في المستشفيات اللبنانية.

وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن في مؤتمر صحفي أن اللقاحات ستوزع غداً على ثلاثة مراكز صحية فيما ستبدأ حملة إعطاء اللقاحات اعتباراً من يوم غد وخلال الأيام القادمة، موضحاً أن أكثر من 75 ألف شخص سجلوا أسماءهم في منصة وزارة الصحة للحصول على هذه اللقاحات.