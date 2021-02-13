فوز منتخبنا الوطني للسيدات بفضية البطولة العربية للركبي في مصر

حاتم شحادة :

فاز منتخبنا الوطني للسيدات بالميدالية الفضية في البطولة العربية للركبي السباعي المقامة في مدينة الإسكندرية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب المصري بنتيجة 31-0.

وكانت سيداتنا بلغن النهائي بعد فوزهن في نصف النهائي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 12 -5 .

أما على صعيد الرجال فخسر منتخبنا الوطني مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب اللبناني 47-7، فيما توج المنتخب المصري بالمركز الأول.

وفي تصريح لـ”تشرين” قال مدرب منتخبنا محمد جركو: إن منتخبا الرجال والسيدات قدما أداءً لافتاً في البطولة على الرغم من وجود إصابات مؤثرة في الفريقين.

واعتبر جركو أن البطولة مقسمة لثلاثة مستويات يضم المستوى الأول المنتخب المصري وفي المستوى الثاني منتخبات الإمارات وسورية ولبنان وبقية المنتخبات في المستوى الثالث.

يشار إلى أن البطولة تضم على مستوى الرجال منتخبات مصر – السودان- العراق – فلسطين – الإمارات – ليبيا – لبنان بالإضافة إلى سورية، أما على مستوى السيدات فتضم منتخبات مصر ولبنان والإمارات وسورية.