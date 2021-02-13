باباجان يدعو للتوحد خلف مطلب التغيير العاجل لنظام أردوغان

دعا زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان المعارضة في بلاده إلى التوحد خلف مطلب التغيير العاجل لنظام رجب أردوغان، مجدداً انتقاده دعوة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لصياغة دستور جديد.

وقال باباجان في تصريحات لموقع دويتشه فيله الألماني: إن دعوة أردوغان لوضع دستور جديد غير واقعية، معتبراً أن العقلية التي تحكم تركيا في الوقت الحالي هي عقلية خاطئة لا تؤمن باستقلال القضاء.

كما دعا باباجان رئيس النظام التركي إلى التوقف فوراً عن التدخل في القضاء والصحافة وقال: إن حزب “العدالة والتنمية” يستخدم الأموال التي يحصل عليها من الـ 84 مليون مواطن تركي لتمويل التلفزيون التركي في نشر أخباره فقط.

يذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدولية صنفت تركيا بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.