حريق كبير جراء انفجار صهريج غاز على الحدود الإيرانية – الأفغانية

انفجرت شاحنة محملة بالغاز في منطقة إسلام قلعة على الحدود الإيرانية الأفغانية من جهة أفغانستان ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روح الله لطيفي المتحدث باسم الجمارك الإيرانية قوله إن «انفجاراً هائلاً وقع عند نقطة الصفر الحدودية في جمرك إسلام قلعة جراء انفجار صهريج غاز»، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للجمارك الإيرانية في محافظة خراسان رضوي المقابلة لنقطة الحدود فتحت مسارات العودة للشاحنات للابتعاد عن الأخطار المحتملة.

وأوضح لطيفي أنه تم إبعاد شاحنات الغاز والوقود عن مكان الحادث لمسافة أكثر من 5 كيلومترات مبيناً أنه تم إرسال مروحيات وفرق إغاثة إيرانية إلى مكان الحادث بالتنسيق بين الجانبين.

من جانبه قال مسؤول أفغاني إن «الحريق واسع النطاق لا يزال مستعراً وطلب من إيران المساعدة في احتوائه»، فيما تحدثت مصادر أفغانية عن أن النيران اشتعلت في العشرات من شاحنات الوقود إثر الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم كما قالت شركة توزيع الكهرباء في أفغانستان إن الطاقة