منتخبنا للسيدات يفوز على نظيره الإماراتي في البطولة العربية الأولى للركبي

حقق منتخب سورية للركبي للسيدات فوزه الثاني في البطولة العربية الأولى للسيدات المقامة في مدينة الاسكندرية المصرية وجاء على حساب نظيره الإماراتي بنتيجة 7-5.

وكان منتخبنا فاز على منتخب لبنان بنتيجة 12-7 فيما خسر أمام منتخب مصر بنتيجة 31 صفر علما أن نظام البطولة ينص على أن تلعب الفرق الأربعة المشاركة في البطولة من فئة السيدات في الدور الأول دوريا من مرحلة واحدة ومنها سيتم لعب نصف النهائي فيلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث.

وفي فئة الرجال فاز منتخبنا ضمن البطولة العربية السادسة للركبي على نظيره العراقي 26-5 وعلى نظيره السوداني 24- صفر ضمن الدور الأول وخسر امام منتخب مصر 29- صفر وضمن تأهله لنصف النهائي علما أنه يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب السودان ومصر والعراق فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات ولبنان وليبيا وفلسطين.

«سانا»