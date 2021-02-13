منتخبنا يواجه لبنان في نصف نهائي بطولة العرب للركبي

يواجه اليوم منتخبنا الوطني للرجال في الركبي نظيره اللبناني في الدور نصف النهائي للبطولة العربية للركبي السباعي المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية .

وكان منتخبنا قد حلّ وصيفاً في مجموعته بعد فوزه على العراق 27-6 وعلى السودان 39-0 وخسارة مع المنتخب المصري 29-0.

أما على صعيد السيدات فيواجه منتخبنا في نصف النهائي المنتخب الإماراتي، حيث بلغت سيداتنا هذا الدور بعد فوزهن على سيدات لبنان 12-7 وعلى الإمارات 7-5 وخسارة مع مصر 31-0.

وفي تصريح خاص لـ “تشرين” قال المدرب محمد جركو: إن منتخبي الرجال والسيدات قدما أداءً لافتاً في البطولة على الرغم من وجود إصابات مؤثرة في الفريقين.

وعدّ جركو أن البطولة مقسمة إلى ثلاثة مستويات؛ يضم المستوى الأول المنتخب المصري وفي المستوى الثاني منتخبات الإمارات وسورية ولبنان وبقية المنتخبات في المستوى الثالث.

يشار إلى أن البطولة تضم على مستوى الرجال منتخبات مصر – السودان- العراق- فلسطين – الإمارات – ليبيا – لبنان بالإضافة إلى سورية.

أما على مستوى السيدات فتضم منتخبات مصر ولبنان والإمارات وسورية.