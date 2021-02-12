منتخب سورية للرجال يفوز على العراق والسودان في البطولة العربية للركبي.. والسيدات يتغلب على لبنان

فاز منتخب سورية للرجال للركبي اليوم على نظيره العراقي بنتيجة 26 هدفاً مقابل 5 في البطولة العربية السادسة للركبي والمقامة في مدينة الاسكندرية المصرية.

كما فاز منتخبنا في مباراة ثانية على نظيره السوداني بنتيجة 24 مقابل صفر.

وفي السياق فاز منتخبنا للسيدات بالركبي على نظيره اللبناني بنتيجة 12 مقابل 7 في البطولة العربية الأولى للركبي للسيدات.

وبهذه النتائج فإن منتخبينا للرجال والسيدات يتأهلان إلى الدور نصف النهائي مهما كانت نتائج بقية المباريات.

يشار إلى أن البطولة التي انطلقت اليوم بالاسكندرية يشارك فيها 8 منتخبات على مستوى الرجال و4 منتخبات للسيدات من سورية ومصر والإمارات ولبنان وليبيا والسودان وفلسطين والعراق.

«سانا»