ظريف: سنتخذ إجراء جديداً رداً على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستتخذ إجراء جديداً ردًا على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن ظريف قوله في رسالة بالفيديو باللغة الإنكليزية بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية “إن سعي الشعب الإيراني خلال 100 عام الماضية لتقرير مصيره وتحقيق حكم مسؤول قد تحقق رغم كل العقبات بما في ذلك المؤامرات الخارجية، مشيراً إلى أن أحد إنجازاتنا الرئيسية هو الاستفادة من مواهب وقدرات شعبنا ولقد مكننا ذلك من الحصول على أوسع بنية تحتية صناعية محلية وواجهنا أكبر وابل من الإرهاب الاقتصادي في التاريخ الحديث.

وأضاف ظريف: حتى في جائحة كوفيد 19 لم توقف الإدارة الأميركية السابقة هجماتها المخالفة للقانون على الإيرانيين العاديين فقد راهن الرئيس السابق دونالد ترامب على أسطورة أن إيران دولة يمكن إجبارها على الاختيار بين الانهيار والاستسلام ولقد رأينا جميعا نتيجة هذا الرهان.

«سانا»