«التعليم العالي»: تمديد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية للصيدلة لغاية 16 الجاري

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية “الدورة الامتحانية الأولى لعام 2021 لحملة شهادة الإجازة في الصيدلة لغاية السادس عشر من الشهر الجاري.

ودعت الوزارة في إعلانها الذي نقلته «سانا» اليوم الطلاب المتقدمين مراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية وللاطلاع على المحاور الإمتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله متابعة الموقع الالكتروني للمركز.

وتجري وزارة التعليم العالي امتحاناً تقويمياً وطنياً لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.