لاعبة منتخبنا في المبارزة حنين حمود: أطمح للمشاركة في بطولات دولية

تسعى لاعبة منتخبنا الوطني للمبارزة حنين حمود لتحقيق حلمها في التفوق بهذه الرياضة التي اختارت ممارستها عن قناعة وإخلاص وعلى الرغم من حداثة عهد اللعبة في بلدنا إلا أن حنين استطاعت تحقيق خطوات كبيرة بفضل إصرارها ودعم وتشجيع أهلها.

وفي لقاء مع “تشرين” كشفت حنين أنها تملك الدافع الكبير للذهاب بعيداً في هذه الرياضة على الرغم من تعرضها للكثير من الانتقادات لكونها تناسب الرجال أكثر من النساء حسب اعتقاد البعض، لكن هذه الكلمات القاسية زادتها إصراراً لكي تكمل مسيرتها في هذه الرياضة والسعي للتفوق بها.

وأضافت: بدأت بممارسة اللعبة في سن الـ12 عاماً وشاركت في عدة بطولات في المبارزة حصلت فيها على ميداليتين برونزيتين وثلاث فضيات وواحدة ذهبية.. حيث دخلت رياضة المبارزة بقناعتي وحبي لها على الرغم من أن الأغلبية تعتقد أن هذه الرياضة خاصة بالذكور ولكنها في الحقيقة لعبة النبلاء فهي بحاجة إلى الصبر واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، كما أنها ليست رياضة عنيفة وإنما تعتمد على التركيز.

وبينت اللاعبة حنين حمود أن رياضة المبارزة بحاجة إلى الاهتمام والمتابعة والمعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية بإشراف كادر تدريبي قادر على تطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، كما أننا نعاني نقص التجهيزات والصالات الملائمة لممارسة هذه الرياضة الغنية بالخامات والمواهب الواعدة وبأعمار صغيرة.

وقالت: أحلم بالمشاركة في البطولات العالمية ورفع علم بلادي في البطولات الدولية والقارية، وأن أصل إلى التميز بجميع البطولات التي أشارك بها.

وفي ختام حديثها عبرت حمود عن خيبة أملها إزاء عدم مشاركتها في أي بطولة خارجية حتى الآن على الرغم من المراكز المتقدمة التي حققتها في بطولات الجمهورية، كما أملت الحصول على الدعم الكافي حتى تستطيع التوفيق بين رياضتها والدراسة.