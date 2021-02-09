عالمياً.. أكثر من مئة وسبعة ملايين إصابة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 107 ملايين و270 ألفاً والوفيات المليونين و345 ألفاً، حسب أحدث إحصائيات موقع وورلدميترز الأمريكية.

وأفاد الموقع الذي يديره مشغلون ومطورون أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 107 ملايين و270 ألفاً و821 شخصاً فيما بلغ إجمالي الوفيات المليونين و345 ألفاً و84 شخصاً.

وتبقى الولايات المتحدة متصدرة قائمة الدول الأكثر تضرراً من جراء الفيروس بتسجيلها 27 مليوناً و755 ألفاً و37 شخصاً، وذلك بعد تسجيل 51410 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 478 ألفاً و154 حالة بعد تسجيل 1646 حالة وفاة جديدة بالفيروس.