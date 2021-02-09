“الشيوخ الأمريكي” يقر دستورية محاكمة ترامب

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب وأقر غالبية السيناتورات بالمجلس بدستورية محاكمته وتوافقها مع الدستور.

وذكرت فرانس برس أن 56 مشرعاً في مجلس الشيوخ صوتوا لمصلحة الاعتراف بدستورية محاكمة ترامب مقابل معارضة 44 سيناتوراً آخرين خلال جلسة التصويت التي جرت مساء اليوم.

وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى السيناتورات الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي رغم تركه منصب الرئيس.

وبدأت في وقت سابق اليوم جلسة المحاكمة التاريخية للرئيس ترامب بتهمة التحريض على العنف واقتحام مبنى الكونغرس الشهر الماضي ليكون أول رئيس سابق يحاكم في مجلس الشيوخ.