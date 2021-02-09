الصحة: 60 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 75 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 75 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 14611 شفيت منها 8288 وتوفيت 961 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الثلاثاء ٩ شباط ٢٠٢١:

الإصابات:

٢٧ في اللاذقية

١٧ في دمشق

١٦ في حلب

الشفاء:

١٤ في حلب

١٣ في دمشق

٩ في حمص

٩ في اللاذقية

٧ في ريف دمشق

٧ في طرطوس

٥ في السويداء

٤ في درعا

٤ في القنيطرة

٣ في حماة

الوفاة:

٢ في طرطوس

١ في دمشق