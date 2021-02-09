لافروف وغوتيريس يبحثان هاتفياً سبل الحل السياسي للأزمة في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هاتفياً اليوم سبل التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية ورفع العقوبات الاقتصادية الأحادية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم أن “الجانبين تبادلا عبر الهاتف وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الساعة المدرجة في جدول الأعمال الدولي بما في ذلك الحل في سورية مع التأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية الدولية دون تسييس وشروط مسبقة ومهام مكافحة جائحة فيروس كورونا ومشكلة تغير المناخ ودور الأمم المتحدة على الأرض في هذه المجالات”.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي شدد على أهمية تلبية دعوة غوتيريس لتعليق وتخفيف العقوبات أحادية الجانب المفروضة وسط جائحة فيروس كورونا.