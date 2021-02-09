حملة لإزالة إشغالات الأرصفة في دمشق

تنفذ محافظة دمشق حملة لإزالة الإشغالات المخالفة على الأرصفة في العديد من المناطق وأهمها منطقة البرامكة بجانب كلية الحقوق نظًراً لما تسببه هذه البسطات من إشغال للأرصفة المخصصة للمواطنين وإعاقة في حركة سيرهم، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها عناصر شرطة المحافظة بإزالة هذه المخالفات من هذه المنطقة لكنها سرعان ما تعود وتنتشر، وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ظاهرة انتشار البسطات وإشغالات الأرصفة التي كثرت خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي أدى إلى عرقلة المارة والسير، وتشويه المنظر العام للعديد من المناطق في دمشق.

وبيّنت مديرة دوائر الخدمات ملك حمشو أن دوائر الخدمات تقوم بشكل يومي بحملات لإزالة الإشغالات من الطرقات والأرصفة والمحلات المتعدية ولاسيما في منطقة البرامكة في محيط الجامعة ومنطقة نهر عيشة و منطقة المزة شيخ سعد.

وأضافت: تتابع ورشات المحافظة حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرقات والأملاك العامة، حيث شملت أعمال أمس قيام دائرة خدمات الشام الجديدة بحملة لإزالة الإشغالات في منطقة مشروع دمر، وتم ختم 9 أكشاك بمخالفة التعدي على الأملاك العامة، كما تم خلال الفترة الماضية إزالة الإشغالات والتعديات على الطرقات والأملاك العامة، و صيانة وتعزيل المصارف المطرية حيث تضمنت الأعمال قيام دائرة خدمات المزة بحملة إزالة الإشغالات في المزة 86 من أعمدة وسلاسل حديدية وإطارات وبراميل مستخدمة لحجز المواقف المخالفة للسيارات في (شارع مشروبات هارون، وشارع معهد اللغات).

وذلك بالتزامن مع قيام ورشات دائرة خدمات الشام الجديدة بأعمال صيانة وتنظيف للمصارف المطرية المنتشرة في مشروع دمر، منعاً من حدوث أي تجمعات مائية أثناء الهطلات المطرية.