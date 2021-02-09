ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 165 مليار دولار

أعلنت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن عجز الميزانية الأميركية ازداد بشكل كبير ومتوقع في كانون الثاني الماضي.

وبلغت زيادة العجز الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه 165 مليار دولار، وكانت الزيادة في كانون الأول 2020 قد بلغت 144 مليار دولار، أما في كانون الثاني 2020 فبلغت 33 مليار دولار​​​.

ويعود السبب الأساسي لزيادة العجز هو حزمة دعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، التي تم اعتمادها في نهاية عام 2020. وعلى وجه الخصوص، دفعت الحكومة الأميركية في كانون الثاني 142 مليار دولار لدافعي الضرائب.