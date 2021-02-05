دورة شطرنجية تطويرية لكوادر الاتحاد

سيقيم اتحاد الشطرنج يوم الأحد القادم دورة تدريبية لكوادره في محافظة اللاذقية استكمالاً لنشر وتعميم ما هو جديد في هذه اللعبة من الناحية التطويرية والتنظيمية، وعن هذه الفعالية الشطرنجية تحدث لـ(تشرين) رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس حيث قال: اتحاد الشطرنج وتنفيذاً لخططه وتوجهاته في متابعة تطور اللعبة وأنظمتها الجديدة وقوانينها قرر تنفيذ فعالية تطويرية لكوادر الاتحاد من خلال إقامة دورة تدريبية يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام في محافظة اللاذقية تساهم في نشر وتعميم المعطيات والأنظمة الجديدة في إقامة وتنظيم المباريات في هذه اللعبة، وسيتم خلالها إلقاء محاضرات عن القانون الدولي وقانون تنظيم البطولات، وأيضاً الاطلاع على آخر التعديلات, وكذلك طريقة إقامة البطولات وتنظيمها عبر الإنترنيت ولاسيما في ظروف انتشار وباء الكورونا ، وسيحاضر في هذه الدورة كل من علي الخطيب رئيساً والحكمين الدوليين تيسير أحمد وعاطف سباعي وسيتم الإشراف على هذه الدورة من قبل عضو الاتحاد سليمان حسن، وأضاف عباس: هناك اختبارات للمشاركين في نهاية الدورة بشكل عملي وله ( 30 ) علامة وبشكل نظري وله (70 ) علامة ومن يحصل على مجموع (80) علامة وما فوق يحق له الترفع درجة في سلم المراتب الخاصة بهذه اللعبة.

وتابع عباس: هذه الدورة مهمة جداً للكوادر الشطرنجية لأنها بالإضافة لكونها السبيل إلى الترفع درجة عليا في درجات التدريب والتحكيم فهي تلعب دوراً مهماً في صقل خبرات الكوادر وتنميتها والاطلاع على كل ما هو جديد في أنظمة هذه اللعبة بما يساهم في عملية تطويرها اللعبة وتأهيل كوادرها.

وأخيراً قال: وحسب الروزنامة الخاصة بالاتحاد ستنطلق الفعاليات الشطرنجية في بداية شهر آذار القادم، وهناك حالياً بطولة عبر النت ستبدأ اليوم مؤلفة من أربع بطولات بمعدل بطولة كل أسبوع وحتى نهاية شهر شباط وفي نهايتها سيتم تتويج أبطال الرجال والسيدات والفئات العمرية.

نتمنى التوفيق والنجاح للقائمين والمشاركين في هذه الفعاليات الشطرنجية.

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